Vico Equense sulla ditta edile ( che non parla ) Lega e PD ipotesi camorra, ma nessuno ci crede

Vico Equense. Un camion leggermente incendiato esattamente a Montechiaro poi una specie di bomba carta al deposito a San Salvatore . Sotto il mirino una ditta edile che, interpellata da Positanonews, non parla della vicenda . Il circolo locale del Pd ha inviato al sindaco Andrea Buonocore una lettera «.. E’ un fatto inedito quanto inquietante per la nostra città, assume contorni più preoccupanti se messo in correlazione con altri episodi avvenuti di recente e che risulterebbe veramente difficile non leggere nella prospettiva di veri e propri atti intimidatori di stampo camorristico», anche la Lega fa un documento «Si mo estremamente preoccupati dall’escalation di episodi a carattere presumibilmente estorsivo perpetrati nei confronti di un noto imprenditore edile di Vico Equense».

La vicenda è alquanto strana, i residenti di Montechiaro , sentiti da Positanonews, non hanno notato niente di strano, anzi nessuna esplosione particolare per quanto riguarda il camion, anche a San Salvatore minimizzano. L’imprenditore edile impegnato in importanti lavori a Capri e Sorrento non parla. L’episodio va chiarito sicuramente, e l’Arma dei Carabinieri con la Procura di Torre Annunziata è al lavoro, ma su una cosa hanno ragione quelli della Lega, problemi legati alla droga e furti sono abbastanza presenti e non solo per la vicinanza con Castellammare di Stabia ed entroterra di Napoli. Su questa vicenda che sia per screzi fra imprese o qualcuno che voleva lavorare o un atto di vandalismo, senza arrivare alla camorra, per non gridare sempre al lupo, bisogna far chiarezza. Intanto sul camion le cause sono state stabilite? Vi è una perizia tecnica? La bomba carta era una bomba o un petardo? Al momento nessuna dichiarazione ufficiale, ne dalla parte, ne dalle istituzioni.