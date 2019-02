Vico Equense. Sindaci a lezione di felicità urbana, c’era anche De Magistris. Ho portato la mia esperienza e qualche considerazione sulla felicità urbana”Ieri pomeriggio spazio alla politica con gli amministratori delle Città. Hanno interagito con giornalisti e studenti, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo, il Presidente del Consiglio comunale di Vico Equense Massimo Trignano, il vicesindaco di Lecce Alessandro delli Noci e altri amministratori dell’area metropolitana. “L’algoritmo della Felicità Urbana” il tema dell’incontro. Questa mattina si continua con la lectio magistralis, nella sala dell’Hotel Aequa, di Derrick de Kerckhove, esperto di cultura digitale a livello internazionale. Parte, con il patrocinio morale del Comune di Vico Equense, il primo progetto di formazione politica continua per le classi dirigenti. Accademia di Democrazia è un weekend formativo e di networking, pensato da Media Duemila e Demoskopika che coinvolge i più noti mentor e spin doctor per selezionare e addestrare dirigenti politici. L’obiettivo è coinvolgere allievi e allieve con alto potenziale da potenziare nell’uso dei media, nella raccolta fondi, nell’organizzazione di una campagna elettorale, nella gestione oratoria e dei processi decisionali complessi.

FELICITA’ URBANA

«La felicità urbana è la riscoperta del senso di appartenenza, dell’orgoglio di essere napoletani, di riappropriarsi dei vicoli, essere il set più richiesto d’Europa, la città con 400 produzioni televisive che, ringraziando Dio, non sono solo Gomorra e La paranza dei bambini». Anche Luigi de Magistris è intervenuto alla due giorni organizzata da Media Duemila e Demoskopika all’hotel Aequa di Vico Equense, dove è partita «L’Accademia di democrazia», primo appuntamento dei laboratori di formazione politica che vede protagonisti spin doctor, giovani e sindaci da tutta Italia. De Magistris è uno degli intervenuti, anche in qualità di sindaco della Città Metropolitana: «Abbiamo recuperato 400 milioni di euro che ci erano stati tolti e saranno ridistribuiti ai Comuni con un criterio semplice: 100 euro per ogni abitante. Devono essere spesi entro il 2021, per progetti su strade, edilizia e ambiente».

TESTIMONIANZA

Il primo cittadino di Napoli, poi, attacca la politica che ha «allergia verso i sindaci, gli unici che stanno veramente tra la gente, si prendono i complimenti e gli insulti, toccano i problemi con mano e non possono fare miracoli». Intervenuti con le loro testimonianze, suggerimenti e riflessioni anche Antonio Pescapè, direttore della Digital Academy di San Giovanni a Teduccio, Raffaele Rio, presidente Demoskopika, e Maria Pia Rossignaud, direttrice di Media Duemila e vicepresidente dell’Osservatorio TuttiMedia, con Milly Tucci a coordinare il corso, animato dagli interventi di giovani di tre licei coinvolti: Pitagora-Croce di Torre Annunziata, Pascal di Pompei e Severi di Castellammare.

DERRICK DE KERCKHOVE

Il guru Derrick de Kerckhove ha tenuto ieri la sua lectio magistralis, sul concetto di «felicità urbana», che ovviamente cambia da città a città. E il confronto tra realtà come Torre Annunziata, Pompei e Sorrento, tanto vicine ma ad anni luce di distanza, ha rappresentato più di uno spunto per quello che de Kerckhove chiama «il manifesto per la felicità urbana, senza la quale nessun territorio può dirsi paese». L’esperienza raccontata dal vicesindaco di Lecce, Alessandro delli Noci, ha dato il via alla giornata: «Il degrado chiama degrado. Abbiamo dato un piccolo budget ai residenti di alcuni quartieri a rischio che si sono riappropriati delle piazze, le difendono, le puliscono. In molti non hanno cambiato lavoro, qualcuno continua a delinquere, ma almeno quei rioni sono di nuovo vivibili».

Ciò che sta provando a fare Torre Annunziata, con il sindaco Vincenzo Ascione e l’assessore Emanuela Cirillo: «Metteremo a bando i beni confiscati, coinvolgendo cooperative e associazioni. I Comuni sono senza soldi e possono dare solo le strutture in comodato d’uso». A Sorrento, invece, sembra che le questioni siano di tutt’altra natura: «Siamo una piccola realtà felice dice il sindaco Giuseppe Cuomo che vive di un turismo maturo, fatto dell’80% di stranieri, dove l’integrazione è fatta tutti i giorni con 5mila extracomunitari impiegati nelle strutture ricettive. Ma siamo preoccupati per l’immigrazione perché fa aumentare delinquenza, furti e mendicanti». E poi c’è il problema trasporti: «Con la Circumvesuviana in questo stato, abbiamo una forte carenza delle infrastrutture. Inoltre, vorremmo destagionalizzare il turismo, ma sentiamo la mancanza delle Terme di Stabia». Assente al tavolo Castellammare, è intervenuto Pietro Amitrano, sindaco di Pompei: «Abbiamo quasi 6 milioni di turisti all’anno, ma dobbiamo includere veramente i giovani e le realtà della buffer zone. Dobbiamo saper sfruttare le risorse Unesco, ma l’hub ferroviario rischia solo di isolare gli scavi dal resto della città».