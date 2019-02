Vico Equense. Ruspe pronte, presto 5 demolizioni

Di recente, a proposito di demolizioni non saldati, l’amministrazione Buonocore ha avviato approfondimenti su tre casi in particolare, abbastanza spinosi. Il primo riguarda l’abbattimento di un fabbricato situato in via Lavinola per un valore complessivo di circa 160mila euro. Il Comune, forte di un mutuo acceso con la Cassa depositi e prestiti, ha dovuto spendere circa 130mila euro. E finora non è stato saldato. L’avvenuta demolizione delle opere fuorilegge risale addirittura al 2013. Il secondo caso di un’opera fuorilegge abbattuta con il Comune costretto ad anticipare i fondi riguarda il famoso ristorante O Saracino della frazione di Seiano. A seguito di una convulsa battaglia legale, la famiglia Aiello ha dovuto dire addio al suo storico locale complici anche gli innumerevoli ricorsi alla giustizia amministrativa presentati dal consigliere regionale di Forza Italia Flora Beneduce e dal marito Armando De Rosa. In questo caso il credito che deve riscuotere l’amministrazione Buonocore è di complessivi 130mila euro. Poi chiude la lista la demolizione dell’Ecomostro di Alimuri. Mancano all’appello 427mila euro. Somma riconducibile ai proprietari dell’immobile, una società gestita all’imprenditrice Margherita Masullo, imparentata con l’europarlamentare del Pd Andrea Cozzolino. Il totale è di più o meno settecentomila euro.