Vico equense. Ragazzo compra un cavallo trottatore ad Agnano dato per poco e lo porta a vincere . Una bella storia questa di un appassionato di ippica della Penisola Sorrentina, giovane ragazzo vicano compra un cavallo trottatore ad Agnano per pochi spiccioli e tenta la fortuna. A qual punto lo porta in una scuderia lo fa allenare per correre di nuovo i risultati si stanno avendo ora il solo obiettivo è vincere, ma intanto già per la sua passione ha avuto una bella soddisfazione. Complimenti a chi ama la natura e gli animali da Positanonews e in bocca al lupo.