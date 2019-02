Vico Equense, proteste per le ingenti spese per la casetta di Natale

Vico Equense, Penisola Sorrentina. Protestano a Vico Equense per le ingenti spese della casetta di Natale. Ben 31mila euro per una manciata di giorni, per tenere attiva una casetta che ha avuto una discreta affluenza di bambini. Nel parlare di spese poi, ci sono anche gli eventi di questi giorni, per un giorno di carnevale infatti il comune ha erogato 8mila euro. Ci segnalano inoltre che i vicani in altre occasioni hanno partecipato ad eventi che sono costati di meno ed hanno riscontrato maggior successo, in cui le famiglie potevano accedere ad una maggior varietà di intrattenimento. In questo senso difatti, tali opportunità di svago e divertimento sono realizzate soprattutto dalle parrocchie, che a proprie spese riescono meglio ad animare la vita sociale del paese.