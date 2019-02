VICO EQUENSE PARCHEGGIO VIA BONEA SPAZZATURA MESSA COSI A CASO

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Buongiorno a tutti, oggi passando nel solito parcheggio di Bonea ho notato la solita spazzatura messa così a caso. Mi rivolgo al sindaco e al Comune: ma io che pago le tasse posso avere un parcheggio pulito? L’erba è alta e presto ci sarà un bosco; la telecamera c’è ma mi sa che una presa in giro. Visto che fate tante cose belle, fate in modo che venga fatta la pulizia generale e fatta bene! La ditta della raccolta differenziata non dovrebbe fare anche questo?

AEQUA NEWS