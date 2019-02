Vico Equense, nuovi lavori sulla Statale Sorrentina: chiusa galleria di Pozzano. Ecco le info

Nuovi lavori sulla strada Statale 145 “Sorrentina”, che collega l’A3 Napoli-Salerno con la penisola sorrentina. Per l’espletamento di attività manutentive di tipi impiantistico, infatti, sarà chiusa per alcuni giorni la Galleria di Pozzano, zona Vico Equense. La galleria in questione, ricordiamo, è stata inaugurata nel 2014 dopo trentadue anni di lavori di costruzione e si ricongiunge alla galleria di Seiano: la galleria permette di superare il percorso tortuoso lungo la costa e il centro di Vico Equense.

Precisamente, l’ordinanza descrive i punti esatti interessati: dal km 0+000 al km 5+500, chiusura al traffico, su tutte le corsie a partire dal 13/02/2019 fino al 14/02/2019 nella fascia oraria dalle 22:00 alle 06:00 del giorno successivo; a partire dal 14/02/2019 fino al 15/02/2019 nella fascia oraria dalle 22:00 alle 06:00 del giorno successivo; interesserà tutti gli utenti.

Durante i lavori il traffico veicolare proveniente da Castellammare di Stabia e da Sorrento sarà deviato sulla

NSA161.

Tutta la segnaletica dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada e dal Decreto Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 luglio 2002, e dovrà essere apposta e mantenuta costantemente in

efficienza dall’Impresa OPERA s.r.l., che resta unica responsabile, sia in sede civile che penale per danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetto o inefficienza della segnaletica sollevando l’ANAS S.p.A. ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria.

L’Impresa dovrà inoltre assicurare, in corrispondenza degli imbocchi, l’efficienza del piano viabile e della segnaletica posta in opera, prestando particolare attenzione, mediante presidio continuo con proprio personale, alle eventuali fasi di congestione del traffico, lasciando transitare in galleria, con le dovute cautele, in caso di emergenza, i mezzi di soccorso e delle FF.O. La stessa Impresa esecutrice dovrà assicurare, in occasione della riapertura al traffico della galleria in argomento, il ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale. Sono incaricati di far osservare il dispositivo della presente Ordinanza gli Agenti di cui all’art.12 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. N° 285/92.