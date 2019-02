Vico Equense: Niente dialogo tra i salviniani e la giunta

Tra l’amministrazione comunale di Vico Equense e il coordinamento cittadino della Lega non c’è alcun dialogo in corso. Lo fa sapere l’attuale coordinatore facente funzioni dei salviniani locali, Gianmaria Di Maio. Si tratta di una novità legata alle voci, ora non confermate, che davano come possibile un confronto tra la Lega e la maggioranza – civica – che fa capo al sindaco Andrea Buonocore. Discorso differente, invece, per la vicina Sant’Agnello. Tre big dell’amministrazione

si sono avvicinati al Carroccio. I rumors indicano gli assessori Maria De Martino e Attilio Massa e il consigliere comunale di maggioranza Mariarosaria Terminiello attratti politicamente dalla realtà salviniana.

Non però il primo cittadino Piergiorgio Sagristani il quale ha tenuto a precisare che l’eventuale adesione alla Lega di alcuni esponenti della sua lista non cambia nulla nell’equilibrio dell’amministrazione. «Siamo una maggioranza civica, che ha candidato alle Comunali aspiranti consiglieri vicini al Pd e anche al centrodestra» le parole di Sagristani che si è detto molto lontano dalla possibilità di suggellare con l’ufficialità un matrimonio politico con Forza Italia seppur proprio i berlusconiani gli proposero l’anno scorso, per le elezioni Politiche, una candidatura alla Camera dei deputati.

Fonte Metropolis