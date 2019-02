Vico Equense: l’isola che c’è

Venerdì 1 Marzo 2019 presso il centro ” il cielo in una stanza”: l’isola che non c’è

Ore 17.00 – Saluti e presentazione dello sportello

Andrea Buonocore, sindaco del comune di Vico Equense

Sign. Teresa Di Palma, presidente Ass. Movimento Famiglie

Ore 17.30 – Dalla parte delle famiglie per il bene comune

conferenza di Giuseppe Errico (psicologo – psicoterapeuta)

Ore 18.30 – Testimonianze di idee, prassi e percorsi futuri

analisi, riflessioni con operatori, genitori, utenti, docenti

Lo Sportello, sotto la supervisione dello psicologo e psicoterapeuta Giuseppe Errico, sarà attivo dal mese di Marzo, dalle ore — alle ore — per due giorni alla settimana (lunedì e venerdì) presso la sede comunale del Centro diurno e residenziale Il cielo in una stanza a cura dell’associazione Movimento Famiglie in collaborazione con l’istituto di Psicologia e ricerche socio sanitarie. Lo sportello operativo mira ad affrontare le situazioni di disagio, difficoltà, isolamento sociale, emarginazione, povertà educativa, condividere esperienze positive, valorizzare le risorse interne alla famiglia, capacità personali, promuovendo insieme strategie di intervento e di cambiamento. Sono previsti seminari e incontri formativi mensili rivolti ad operatori, genitori, cittadini, volontari.