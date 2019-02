Vico Equense. Dopo il grande successo dello scorso anno, con la sfilata organizzata dalle Parrocchie dell’Unità Pastorale 5 di Vico Centro con le Parrocchie dei Santi Ciro e Giovanni, Bonea e Massaquano, quest’anno l’amministrazione comunale ha voluto fare in grande: una magnifica festa con la collaborazione di tutte le tante Parrocchie della città, dal centro alle frazioni.

Martedì 5 marzo 2019, dalle ore 14, le Parrocchie e le Associazioni sfileranno per le strade del centro cittadino con carri allegorici preparati ad hoc, gruppi mascherati tra gioia, colori, coriandoli, festoni, musica e tanti balli.

Divertimento assicurato, con l’aiuto dell’animazione dell’Arcolaio, il tutto partirà dal Piazzale Giancarlo Siani fino ad arrivare a Piazza Marconi, con un corteo degno dei più famosi carnevali che sono organizzati davvero da secoli, si proverà ad iniziare a tracciare un percorso che si spera, ma lo sarà sicuramente, verrà riproposto ogni anno con tanti temi differenti.

Partendo dal tema generale, che nel cammino dell’ACR (dell’Unità Pastorale 5) è l’ambiente, ogni Parrocchia avrà il suo tema diversificato, passando dal mare, alla montagna, all’inquinamento ed ai tanti problemi o potenzialità del territorio.

La Festa di Carnevale al centro cittadino, come ricordo, veniva organizzata ogni anno dalla scuola elementare di via Sconduci con un tripudio di bambini che affollavano Piazza Marconi. Poi questa cosa si è persa purtroppo nel tempo a venire e negli ultimi anni hanno soltanto sfilato alcune scuole di danza insieme al centro diurno di via Madonnelle.

“Vogliamo che Vico Equense riprenda a festeggiare il Carnevale con una grande festa, che coinvolga tutta la comunità. – spiega l’Assessore al turismo Lucia Vanacore – Alle comunità parrocchiali del territorio, che hanno comunicato la propria adesione manifestando vivo interesse a partecipare all’iniziativa, va un sentito ringraziamento”.

La grande parata di carnevale, così organizzata alla sua prima edizione, quindi ha tutti i presupposti per diventare un evento da poter essere ripetuto ogni anno.