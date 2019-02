Vico Equense, indagine della Corte dei Conti sulle demolizioni

La Procura regionale della Corte dei Conti accende i riflettori sulle demolizioni mai pagate al Comune di Vico Equense. Secondo quanto riportato su Metropolis, in un articolo di Salvatore Dare, si tratta di tutti quei casi in cui gli abusivisti di turno rinunciano a farsi carico dei costi dei lavori di abbattimento costringendo di fatto l’ente ad anticipare le somme. L’amministrazione, da mesi, sta cercando di recuperare i soldi: parliamo di centinaia di migliaia di euro di fondi pubblici che devono assolutamente rientrare nelle casse del Comune. L’ipotesi è di danno erariale. Evidentemente, in questa vicenda, il Comune è parte offesa.

Proprio alcune settimane fa, l’ufficio urbanistica dell’ente fece una sorta di discovery amministrativa sugli abbattimenti. Tanti morosia cui il Comune ha deciso di fare causa. Già da tempo sono scattati decreti ingiuntivi e diffide, oltre a diverse ingiunzioni di pagamento. Ma al momento nulla di risolto. Lo scorso Ferragosto, il consiglio comunale ha dovuto approvare una manovra di riequilibrio di bilancio pari a 3,5 milioni di euro. Fu una decisione “lacrime e sangue” rilanciata dall’ex assessore alle finanze Daniela Gianna che, dopo quella seduta, decise di farsi da parte e rassegnare le dimissioni irrevocabili. Da quel momento, in giunta, il sindaco Andrea Buonocore ha una poltrona vacante e probabilmente nella prossima primavera nominerà un nuovo assessore al bilancio. Si parò anche di rischio di pre-dissesto. Al di là di ciò, pesano le demolizioni non rimborsate. Il Comune, a più riprese, ha fatto ricorso a mutui accesi presso la Cassa depositi e prestiti in attesa di un saldo dagli abusivisti morosi.

Di recente, l’amministrazione mantiene i riflettori accesi su tre casi in particolare già finiti all’attenzione dell’ufficio legale del Comune. Il primo riguarda l’abbattimento di un fabbricato situato in via Lavinola per un valore di circa 160mila euro. Il secondo caso riguarda il famoso ristorante O Saracino della frazione di Seiano. A seguito di una convulsa battaglia legale, la famiglia Aiello ha dovuto dire addio al suo storico locale complici anche gli innumerevoli ricorsi alla giustizia amministrativa presentati dal consigliere regionale di Forza Italia Flora Beneduce e dal marito Armando De Rosa. In questo caso il credito che deve riscuotere l’amministrazione Buonocore è di 130mila euro. Poi chiude la lista la demolizione dell’Ecomostro di Alimuri. Il totale è di più o meno settecentomila euro.