Vico Equense: Incontro sulla legalità nell'istituto Alberghiero F. De Gennaro

A Vico Equense il tenere dei carabinieri Michele Scarpati con la presenza del comandante Lezzi, hanno affrontato temi sulla legalità e sulla cittadinanza attiva con i ragazzi della 5C dell’istituto Alberghiero F. De Gennaro.

Presente anche il Dirigente scolastico Salvador Tufano, che ha diretto queste lezioni su questi temi così importanti.

I ragazzi contentissimi dell’incontro affermano che la lezione è stata importantissima per loro e che sono stati contenti di aver ricevuto anche dei complimenti dal tenenente, ma soprattuto di aver ricevuto l’opportunità di quest’incontro dal capitano Marco La Revere.

“Un esperienza che non dimenticheremo mai” commentano i ragazzi.

Quest’esperienza potrebbe essere d’ispirazione a tutti gli istituti superiori.

Ecco il riassunto dell’esperienza descritto dagli allievi Buonocore Antonio e D’Auria Carla della classe 5C enogastronomia:

