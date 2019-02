Vico Equense Enpa Ente Nazionale Protezione Animali Tesseramento 2019

Domenica 10 febbraio saremo in piazza Marconi a Vico Equense davanti all’ulivo che negli anni ci ha visti sempre in prima fila per la lotta al randagismo

Quest’anno vi chiediamo un aiuto concreto per la crescita della nostra associazione

Tesseratevi con noi

Insieme saremo la voce di chi non ha voce

Sempre domenica dalle 10.00 alle 13.00 faremo anche una raccolta per i randagi

Cibo, coperte, medicinali

In più ci sarà una pesca di beneficenza per raccogliere fondi per le sterilizzazioni e le vaccinazioni dei cani e dei gatti di cui ci occupiamo

In più troverete i cuccioli che cercano casa

Vi aspettiamo

Insieme si può

Per info dettagliate 3383930689