Ennesimo scarico impunito di fetidi liquami a mare: contaminata la spiaggia e il litorale di Seiano a Vico Equense.

La fogna proveniva direttamente dalle tubature pubbliche. La GORI comunica, tramite facebook, di aver “individuato e risolta l’ostruzione causata da due assi in legno”.

Il WWF denuncia a gran voce la mala-gestione della rete.

“E’ una vergogna infinita il fatto che in una stagione invernale, quando non ci sono turisti e nè piove, arrivi a mare la fognatura! E nulla hanno di “eroico” gli operai che di volta in volta, a distanza dall’evento, e solo dopo le segnalazioni dei cittadini, mostrano a turno buste, pietre, galline, assi e quant’altro che intasano periodicamente le “fatidiche obsolete tubature”??? A pagare sono sempre i cittadini: in bolletta, con la tassa della depurazione… e sulla propria pelle… con la contaminazione dell’ambiente e i rischi igienico-sanitari connessi!!! Ci auguriamo che chi di competenza voglia iniziare ad indagare con serietà su tali fatti criminosi, perchè quando tali accadimenti si ripetono e reiterano nei mesi e negli anni, non si può più certo parlare di “incidenti… imprevisti… e/o fatti sporadici” … ma di ordinaria mala gestione e mancato controllo e prevenzione.”