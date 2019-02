Vico Equense: Domani inaugurazione dello sportello “Mai Soli” per il supporto alle famiglie

Domani verrà inaugurato alle 17.30, al centro diurno residenziale di via Madonnella, la nuova struttura per il supporto alle famiglie “Mai Soli”. Il Comune di Vico Equense ha patrocinato l’iniziativa che istituisce lo sportello “ascolto e supporto psicologico – Mai soli”, promosso dall’Associazione Movimento Famiglie. «L’intento – spiega l’assessore alle politiche sociali Franco Lombardi – è quello di creare un’alleanza tra territorio, scuola e terzo settore per prevenire il disagio attraverso percorsi di accoglienza e di integrazione che promuovano e valorizzino l’individuo nelle sue potenzialità per il superamento degli ostacoli». Il nuovo sportello mira ad affrontare le situazioni di difficoltà, isolamento sociale, emarginazione, povertà educativa, e a condividere esperienze positive, valorizzare le risorse interne alla famiglia, le capacità personali, promuovendostrategie di intervento e di cambiamento.

Sono inoltre previste anche attività di consulenza psicologica e una serie di incontri formativi dedicati a genitori, docenti e tutte quelle figure che intervengono nell’azione educativa, didattica e di socializzazione.