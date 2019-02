Vico Equense, zone collinari (Fornacelle-Pacognano-Alberi). Continuano i “fuochi” per bruciare sterpaglie e materiali organici in orari non consentiti, nonostante le norme regolano l’ accensione di questi fuochi.

Alcuni lettori ci segnalano con video e foto questa situazione che sta sfuggendo di mano ad alcuni residenti, in particolare nella zona di Fornacelle.

“E’ una storia che va avanti da anni, ma in questo caso da giorni.- ci scrive una lettrice – Gli artefici se ne infischiano dei vicini e dell’ambiente. Non si può quasi respirare. Ci sono stati tre richiami alle autorità competenti, ma nessun risultato. Chiedo il vostro aiuto affinché qualcuno si renda conto che questa situazione non può continuare!”.

Non è ne la prima, ne l’ultima segnalazione che noi di Positanonews accogliamo per quanto riguarda questi “piromani” che non incendiano solo sterpaglie, ma anche plastica e altri materiali. Se si rispettassero gli orari e le norme, ma soprattutto se si avesse un po’ di senso civico, i fuochi danneggerebbero di meno l’ambiente e chi sta intorno.

Insomma, accogliamo questo appello lanciato dai lettori delle zone collinari affiché i vigili e le autorità competenti prendano provvedimenti a riguardo.