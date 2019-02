Vico Equense: I coniugi De Rosa e Beneduce richiedono la sanatoria per l’ex ristorante O Saracino. Nuovo ricorso, nominato un perito

Questa è una questione che dura da circa 30 anni, dove inizialmente il condono è stato rilasciato e che continua ad andare avanti a colpi di ricorsi, udienze e relazioni tecniche. Per la ricostruzione dell’ex ristorante O Saracino l’ultima parola spetterà al Consiglio di Stato. I titolari della sanatoria sono l’ex assessore regionale della Dc Armando De Rosa e la moglie Flora Beneduce, attualmente consigliere regionale di Forza Italia. I coniugi – già imputati per l’ipotesi di lottizzazione abusiva per quel che riguarda l’apertura del relais Il Sireneo proprio nella frazione di Seiano – nel 2015 si videro bloccare le autorizzazioni a causa del ricorso presentato da un vicino. E ora attendono la pronuncia definitiva in sede amministrativa. Per dirimere la querelle, il Consiglio di Stato ha indicato un perito che dovrà produrre una relazione dettagliata sul progetto e sulle procedure seguite: si tratta del professore Francesco Polverino che, entro i prossimi 20 giorni, nella qualità di verificatore, dovrà depositare il suo dossier che, indubbiamente, assumerà un peso a dir poco determinante per la causa.

Come scrive Metropolis, tutto parte il 28 dicembre 1983 quando un rogo danneggia gravemente il ristorante. Si tratta dell’ex O Saracino di Seiano gestito dalla famiglia Aiello che come riepilogano i giudici, tre anni dopo l’incendio, presenta istanza di condono per il locale. L’istanza, successivamente, viene volturata a favore di Beneduce. Il progetto per il “nuovo” Saracino, al posto del locale danneggiato, inizia a prendere corpo. Anche perché il Comune, nel 2008, concede l’autorizzazione ambientale in sanatoria, ritenendo le opere conformi. Ma il decreto viene annullato. Motivo? La Soprintendenza dice che «il progetto di completamento diventa occasione per la realizzazione di una struttura del tutto differente da quella esistente». Un vicino chiede l’annullamento dell’iter e viene nominato un commissario ad acta, visto il “silenzio” del Comune di Vico Equense. Nel frattempo, il progetto è rimodulato e ottiene il sì dalla Soprintendenza. Arriva l’autorizzazione paesaggistica, il vicino presenta ricorso, Beneduce impugna tutto e sette giorni dopo le dimissioni del commissario ad acta l’ente rilascia il permesso in sanatoria. Quindi il giudizio dinanzi al Tar. E la sentenza.

La tesi del vicino è semplice: l’immobile condonato sarebbe stato costruito solo dopo il primo ottobre 1983, termine ultimo per la realizzazione dei manufatti da condonare ai sensi della sanatoria del 1985. E la nuova struttura risulterebbe difforme da quella distrutta. Eccezioni accolte dal Tar che, nella sentenza del 2015, argomenta così la decisione di bloccare il condono: «L’istanza va esaminata, qualora alla data di emanazione del provvedimento esista ancora l’immobile che ne è risultato oggetto – si legge nella sentenza –. Se invece l’immobile abusivo non è meramente integrato ma è sostituito da un altro edificio, l’istanza di condono già proposta va dichiarata improcedibile per inesistenza dell’oggetto e l’amministrazione deve emanare il provvedimento di demolizione del nuovo immobile, costruito abusivamente in luogo di quello già realizzato senza titoli. Legittima l’archiviazione della domanda di condono relativa ad un primo fabbricato quando sia effettivamente venuta meno l’opera a cui si riferiva la richiesta, soprattutto se la ricostruzione sia successiva alla data di sbarramento fissata al primo ottobre 1983».