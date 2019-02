Cimitero di San Francesco chiuso, riapre mercoledì 27 febbraio. Moiano aspetta da 11 anni

Vico Equense – Chiuso il cimitero di San Francesco per ragioni di pubblica incolumità. Lo ha annunciato il Primo Cittadino Andrea Buonocore, attraverso un’ordinanza emessa oggi. La decisione è stata presa a causa delle forti raffiche di vento che si sono abbattute sulla città. La riapertura è prevista per mercoledì prossimo, 27 febbraio 2019, salvo complicazioni che saranno valutate in corso d’opera. “Dopo un sopralluogo – spiega il Sindaco Buonocore – fatto in mattinata con l’Assessore Franco Lombardi, la Polizia Locale e il Responsabile del Servizio Protezione Civile, sono stati rilevati diffusi danni per la caduta di due grossi alberi di alto fusto, un alloro e un cipresso, che si sono abbattuti su un gruppo di tombe distruggendole completamente”. Il provvedimento si è reso necessario per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino e la rimozione degli alberi caduti in piena sicurezza.

la strada che porta al cimitero di Moiano è una strada dimenticata da tutti scrive Enrico Di Palma ma dal popolo di Moiano no, questa situazione è così dal 2011, sono ben 9 anni che questa strada è chiusa, impedendoci di raggiungere il cimitero con facilità, obbligando a salire le scale, che anch’esse sono in uno stato di abbandono. A questo punto chiedo al sindaco, che è di Moiano, è giusto???

Portare nel 2019 i morti a spalla per più di 100 scale? E fare una “fatica” per andare dai nostri cari per portare un semplice fiore?

E poi vi ricordo che in questa strada ci sono famiglie con anziani… è giusto???