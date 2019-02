Vico Equense. L’Amministrazione comunale di Vico Equense, Assessorato alla cultura, tramite i Lions della penisola sorrentina, ha siglato una convenzione con il “Libro Parlato Lions” di Verbania, associazione che da oltre 40 anni mette a disposizione i propri testi registrati con viva voce a chi non può leggere autonomamente: ciechi, ipovedenti, persone anziane con difficoltà di lettura, disabili fisici e psichici, pazienti ospedalizzati, dislessici, autistici, ammalati di SLA, sclerosi multipla e alzheimer.

Il servizio sarà attivato nella Biblioteca comunale “Gianbattista della Porta”, che in tal modo allargherà la potenziale cerchia di fruitori dei propri libri, avvicinando anche disabili e chi non è in grado di leggere autonomamente.

Il Libro Parlato offre l’emozione di un libro a chi non può leggere, in questo modo l’emozione della scoperta, del viaggio e della conoscenza, provata ad ogni incontro con le pagine stampate diventa patrimonio collettivo, anche per chi altrimenti potrebbe esserne escluso. Gli audio libri sono letti da “donatori di voce”; testimonial attori e personaggi illustri.

Ufficio Stampa Città di Vico Equense