Vico Equense: Anche a vico arriva la “Panchina ” rossa contro la violezza sulle donne

Anche a Vico Equense, dopo Minori l’anno scorso, in occasione della festa delle donne l’8 marzo, il comune inaugurerà una “Panchina Rossa” contro la violenza sulle donne.

La panchina si trova nell’ex villetta del Palmizio, nei pressi dello storico palazzo Comunale di Vico. L’iniziativa è realizzata attraverso gli assessorati alle Politiche sociali e all’Arredo urbano del Comune, diretti rispettivamente da Franco Lombardi e Angelo Castellano, su proposta della Commissione Pari Opportunità, per dire un fermo “no” alla violenza sulle donne, in una giornata che si propone di sensibilizzare la cittadinanza sui principali temi che interessano l’universo femminile.

La “Panchina rossa”, apparsa in quasi tutti i comuni italiani sarà “Un punto d’incontro e un’occasione per fermarsi a riflettere, parlare e confrontarsi su un fenomeno che purtroppo non accenna a diminuire”, come sottolinea il sindaco Andrea Buonocore.

La “Panchina Rossa” di Vico Equense resterà lì, ogni giorno, come messaggio contro la violenza maschile e con la speranza che la responsabilità sociale in difesa della donna non si limiti al 25 novembre ed all’8 marzo, ma diventi un impegno quotidiano.