Viadotto da Sorrento a Castellammare chiuso del tutto fino a mezzogiorno . Per chi viene dalla Penisola Sorrentina consigliamo di passare per Vico Equense e proseguire per i cantieri e centro Medi poi uscire da li verso Castellammare di Stabia – Pompei per Autostrada A 3 Napoli Salerno.

ANAS comunica : Nella giornata di venerdì 8 febbraio, tornerà fruibile alle ore 12.00 (anziché alle ore 6.30, come di consueto) la carreggiata della strada statale 145 “Sorrentina” – in direzione di Napoli – compresa tra gli svincoli di Castellammare Ospedale (km 3,600) e Castellammare Villa Cimmino (km 9,600), in provincia di Napoli.

Per l’esecuzione di una particolare attività, infatti, la programmata lavorazione notturna (dalle ore 21.30) sul viadotto ‘San Marco’ proseguirà fino a quella ora.

Come avvenuto per la giornata di ieri, martedì 5 febbraio (Ordinanza n. 37/2019), anche il dispositivo di traffico relativo al prossimo venerdì 8 febbraio è stato programmato attraverso l’emissione di una specifica Ordinanza (n. 42/2019), diramata dall’Azienda agli Enti Locali, alle Forze dell’Ordine ed alle Amministrazioni competenti.

Durante le chiusure, il traffico viene deviato su viabilità locale e lungo la ex SS145 “Sorrentina” e la ex SS366 “Agerolina”, in corrispondenza degli svincoli della statale 145 di Castellamare Ospedale per la direzione Sorrento oppure di Castellammare Villa Cimmino per la direzione Napoli.

In considerazione dell’avanzamento dei lavori, ad oggi, Anas conferma che entro venerdì 15 febbraio p.v. saranno ultimate le attività lavorative afferenti all’intervento sul viadotto ‘San Marco’, che hanno reso necessaria la chiusura al traffico in orario diurno (per la direzione Sorrento).