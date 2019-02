Viadotto San Marco arriva il regalo di San Valentino, l’ANAS comunica apertura il 15

Sorrento / Castellammare di Stabia . Viadotto San Marco, procedono spediti i lavori che porteranno alla riapertura in pianta stabile del doppio senso di marcia entro il 15 febbraio.

Nessun intoppo dunque. Come fatto sapere dall’Anas, ad oggi l’obiettivo concreto è quello di far tornare tutto alla normalità entro metà mese, dopo l’inizio dell’imponente opera di restyling del ponte iniziata in autunno. Per rispettare la tempistica e non perdere ore preziose sulla tabella di marcia, si era già deciso di annullare il senso unico alternato entrato in vigore per tre giorni due settimane fa.

La mossa sembra aver pagato: il senso unico nelle ore diurne riservato esclusivamente ai mezzi in transito dalla Penisola verso Napoli ha permesso ai tecnici di mantenersi in linea con le aspettative, operando senza sosta. Giudicate infatti troppo dispendiose in termini di ore le azioni atte ad invertire il senso di marcia dopo le 14.

Entro il 15, sottolinea l’azienda autostradale, si punterà perciò alla conclusione dei lavori principali, quelli che in soldoni permetteranno il pieno transito veicolare.

Continueranno tuttavia una serie di altri piccoli interventi volti alla completa riqualificazione del viadotto, i quali comunque non comprometteranno il piano traffico.

Soddisfatta anche la polizia municipale di Castellammare, impegnata in questi mesi in un delicatissimo servizio di gestione della viabilità di viale Europa. La settimana prossima il comandante dei caschi bianchi stabiesi Alfonso Mercurio sarà ricevuto in Prefettura a Napoli assieme ai tecnici dell’Anas: dall’incontro emergerà presumibilmente l’ufficialità della fruibilità della seconda carreggiata.

Salvo imprevisti causati dal maltempo, insomma, il conto alla rovescia può già iniziare. Gli automobilisti dovranno pazientare altri 11 giorni.