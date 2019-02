Viabilità. Riapertura viadotto San Marco, soddisfazione del sindaco Cuomo Il primo cittadino di Sorrento plaude all’ultimazione dei lavori

“Un ringraziamento alla direzione regionale dell’Anas, per avere ultimato in anticipo i lavori, così da liberare residenti e turisti della penisola sorrentina dall’incubo traffico. E un grande grazie anche ai cittadini di Castellammare di Stabia e all’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gaetano Cimmino, per avere sopportato in questi mesi il caos generato dai cantieri. Un esempio anche per il futuro, di collaborazione tra enti locali di fronte ad emergenze e necessità”.

Questo il commento del sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, alla notizia della riapertura, a partire dalle ore 6.30 di domattina, sabato 9 febbraio, della tratta di strada statale 145 compresa tra gli svincoli di Castellammare di Stabia che sarà fruibile, in orario diurno, sia in direzione di Napoli che in direzione di Sorrento.

La fase finale delle attività, come annunciato dall’Anas, si svolgerà in esclusivo orario notturno compreso tra le 21.30 e le 6.30 del giorno successivo, ad esclusione della notte dei sabato su domenica.