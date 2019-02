Il Vescovo Ernesto Mandara a Positano per il battesimo di Vittoria Mandara la figlia di Giulio Mandara e Isabella Rispoli. La cerimonia questa sera nella piccola e suggestiva Chiesa del Rosario in Piazza dei Mulini .

Il Vescovo Ernesto Mandara, prima a Roma e ora a capo della Diocesi Sabina Poggio Mirteto, sempre nel Lazio, è sempre molto attento alla formazione e alle vocazioni.

“Non possiamo permettere che restiate semplici spettatori di ciò che riguarda la vostra vocazione e missione, né dei meri esecutori di disposizioni calate dall’alto, ma ognuno si senta protagonista impegnato in prima linea nel riscoprire il proprio ruolo nella Chiesa . Questo si potrà realizzare in primis attraverso l’ascolto reciproco ed il lavoro condiviso, ma soprattutto con la disponibilità a mettersi in gioco e a scommettere in una Chiesa che mostra il suo volto autentico quando diventa espressione della varietà e ricchezza dei carismi”.

Alla piccola Vittoria, ai genitori e alla famiglia tutta vanno gli auguri della redazione di Positanonews