La CP 280 in dotazione alla Capitaneria di Porto di Napoli, in perlustrazione nelle acque del golfo di Napoli, per servizi di polizia marittima. Pesca di frodo, eventuali imbarcazioni clandestine e guardiacosta. Partita da Napoli in mattinata l’abbiamo vista davanti alle coste sorrentine e nel Parco marino area protetta, fino ai Galli, per poi rientrare in serata a Castellammare di Stabia. Ricordiamo che in passato fu impegnata per oltre due mesi nello stretto di Sicilia come guardi costiera anticlandestini.