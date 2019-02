Truffe telefoniche a Positano. Ci segnalano falsi operatori TIM che offrono fibra che non c’è . Nella perla della Costiera amalfitana diversi utenti della Telecom segnalano a Positanonews delle “strane” telefonate, si presentano come operatori TIM dicendo di togliere il router che non servirà e cambiarlo perchè è arrivata la fibra. Se si va sul sito però la zona non risulta coperta e chiamando al 187 non sanno nulla. Non sappiamo nello specifico se sia una truffa ma le truffe telefoniche e le truffe attraverso applicazioni e giochi sono purtroppo diventate un evento giornaliero. Soprattutto con gli smartphone, dove basta un click per abbonarsi involontariamente a servizi a pagamento.

Molte volte abbiamo toccato l’argomento e altrettante volte vi abbiamo messo in guardia su alcune truffe e bufale. Oggi purtroppo torniamo a parlare di alcuni malintenzionati che in questi giorni stanno chiamando milioni di utenti spacciandosi per l’operatore telefonico Tim.

Questi utenti si presentano dicendo di migliorare la velocità della fibra offerta dall’operatore, chiedendo agli abbonati il consenso esplicito per i dati e la privacy.

In seguito a queste chiamate, molti utenti si sono accorti che purtroppo non si trattava di veri operatori del 187 ma bensì di una vera e propria truffa. Se il trucco di questi finti operatori riesce, il cittadino confermerà il contratto da loro proposto, trovandosi canalizzato verso un altro operatore. In questo modo, molti utenti si sono visti recapitare delle penali per aver recesso il contratto anticipatamente con il proprio operatore.

Il nostro consiglio è sempre lo stesso, evitate di dare informazioni personali o vostri dati sensibili, se doveste ricevere una telefonata sospetta chiamate immediatamente il servizio clienti dell’operatore in questione per segnalare l’accaduto. Per evitare qualsiasi fraintendimento e quindi ritrovarvi con un’offerta attiva che non avete chiesto, non rispondete a numeri telefonici a voi sconosciuti.

Fate attenzione dunque e, se il caso, denunciate la cosa ai carabinieri.