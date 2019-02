Tris mortifero in un tempo del Costa d’Amalfi

I costieri espugnano il campo della Polisportiva Santa Maria

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

POL. SANTA MARIA – COSTA D’AMALFI 1-3

16º Marseglia – 22º Tiberio – 34º Lettieri – 48º Petrillo

POL. SANTA MARIA: Spicuzza, Trabelsi, Manzo N (67º Romano), Petrillo, Fariello, Itri, Fernando (92º Morena), Joof (77º Fiorillo), Margiotta, Cherillo (63º Manzo P), Altieri.

All. Pirozzi

(a disp. Grieco, Paragano, Fiorillo, Pastore, Morena, Di Gregorio, Sangare, Romano, Manzo P)

COSTA D’AMALI: Napoli, Pisapia (67º Catalano), Marseglia, Cestaro (67º Asciuti), Palumbo, Vigorito, Senatore, Lettieri, Apicella (55º Apicella), Mascolo (87º Ronga), Tiberio.

All. Ferullo

(a disp. Apicella M, Asciuti, Di Landro, Reale, War, Catalano, Ronga, Marino)

Arbitro: Simone Nuzzo (di Seregno)

Assistenti: Gianluca Guerra (di Nola) e Camillo Amarante (di Castellammare di Stabia)

Ammoniti: Cestaro, Fariello, Marseglia, Trabelsi.

Angoli: 6-5 Costa d’Amalfi

Recupero: 1’ – 4’

La favola infinita, è questo il titolo adatto ad evidenziare quanto di bello sta facendo questa squadra.

È bastato un primo tempo davvero sontuoso, agli uomini di mister Ferullo, per regolare la Polisportiva Santa Maria, nel big match di giornata.

Parte forte la squadra di casa con Margiotta che si ritrova sul destro un regalo della difesa costiera, ma Napoli è strepitoso a deviare in angolo. Da lì in poi è solo Costa d’Amalfi, con il tandem Mascolo-Apicella che spreca tre palle gol, prima di riuscire a passare in vantaggio al 16º con Marseglia. Passano soltanto 6 minuti ed è Tiberio a trovare il raddoppio, grazie ad una gran palla di Apicella dal fondo. I costieri dominano totalmente, ed al 34esimo triplicano, grazie a Lettieri, che sfrutta una gran palla di Mascolo, con velo di Apicella.

Nella ripresa la Pol. Santa Maria si getta tutta in avanti, e dopo appena tre minuti Petrillo è lesto a sfruttare una respinta corta della difesa ospite, e a mettere la palla alla sinistra di Napoli.

La gara diventa vibrante e mister Pirozzi da fondo a tutti i suoi attaccanti per recuperarla. Di contro i costieri provano a gestire il doppio vantaggio, cercando di sfruttare le ripartenze. Ed è proprio su una ripartenza che Lettieri fallisce da pochi passi, su suggerimento ancora di Mascolo.

Il Santa Maria non riesce mai a rendersi veramente pericoloso, ma a 7 dalla fine colpisce una traversa con Manzo, a Napoli battuto. Non succede più nulla, e per i costieri arriva il diciassettesimo risultato utile consecutivo, contro una diretta avversaria per la corsa playoff.

Ma adesso non c’è tempo per festeggiare, ma si deve pensare alla prossima gara, infatti per i costieri c’è ancora una trasferta da affrontare, mercoledì a Solofra, per il recupero della seconda giornata del girone di ritorno, rinviata per allerta meteo insieme a tutte le altre gare dei due gironi di Eccellenza.

