Tramonti, violenza su minore: in carcere anche una donna. Era già ai domiciliari

Nella serata di ieri, i Carabinieri di Tramonti hanno condotto in carcere D.R., detenuta nella stessa Tramonti agli arresti domiciliari perché indagata di violenza sessuale verso minori, insieme ad altri familiari.

Il provvedimento di aggravamento scaturisce a seguito dei controlli dei militari che hanno appurato che in più occasioni la donna aveva trasgredito le prescrizioni inerenti la precedente misura cautelare, ricevendo in casa persone non autorizzate.