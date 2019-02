Tramonti si risveglia con frane e smottamenti, che hanno interessato tutto il territorio. Dalle frazioni alte come Cesarano fino a Pucara, la pioggia incessante di ieri e di stanotte, ha provocato numerosi eventi franosi, ma quello che si è segnalato stamattina nei pressi del Vallone di Sant’Antonio, preclude la viabilità sulla Strada Provinciale 2 verso Maiori, così come avvenuto circa cinque anni fa.

Intanto a causa meteo avverse, con piogge che si prevedono che perdureranno per l’intera giornata odierna, il sindaco di Tramonti Antonio Giordano ha ordinato la chiusura dei plessi scolastici, dato i numerosi smottamenti sul territorio comunale che hanno interessato arterie viarie. Giovani volontari della P.a. “I Colibrì”, sono stati sul posto dalle 5 di questa mattina, per verificare i danni causati dalle intemperie e portare assistenza.

Questa mattina sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del vicino presidio di Maiori, mentre sulla SP2 dal comune limitrofo il traffico è stato bloccato da una volante dei Carabinieri, per evitare che si creasse del traffico in prossimità della frana. Intanto si attendono disposizioni da parte della Provincia di Salerno e del Genio Civile, per dare inizio ad interventi che consentono di liberare la strada dalla gran mole di detriti che hanno occupato l’intera carreggiata come un banco di terra.