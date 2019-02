Tramonti, problemi alla condotta idrica: diverse zone senz’acqua

Interruzione idrica imminente in diverse zone di Tramonti. Il Comune costiero, flagellato dall’emergenza maltempo nei giorni scorsi, dovrà affrontare problemi legati al servizio idrico. Difatti, poco fa, è stata rilevata una perdita idrica, proprio a causa del maltempo, il quale ha causato diverse frane e cedimenti sul territorio. Di conseguenza, la ditta Ausino ha disposto l’intervento di riparazione del guasto alla rete idrica dalle 12 di quest’oggi, lunedì 4 febbraio, ecco perché in diverse zone di Tramonti mancherà l’acqua. Si parla delle seguenti aree:

Frazioni di Paterno Sant’Arcangelo e Paterno Sant’Elia (le vie interessate: via Casale, via Carbonaro, via Ferriera, via Casa Vitagliano).

Possibile che il guasto venga riparato per le ore 15.