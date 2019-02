Tramonti non resta isolata: predisposta un’ambulanza infermieristica

Mentre si attende con il fiato sospeso la riapertura della provinciale per Maiori, con lo sgombero dal materiale terroso a Pucara, a Tramonti sono stati adottate misure per la tutela della popolazione in questa emergenza. La chiusura delle scuole è stata prorogata fino a domani con ordinanza del sindaco Antonio Giordano, ed a partire da stasera presso i locali della guardia medica, stazionerà un’ambulanza infermieristica della Croce Rossa Italiana, che dalle ore 20 risponderà alle eventuali richieste del 118, fino al termine dell’emergenza. Tramonti non resta isolata.