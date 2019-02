Tramonti , non bastano le frane. Strano incendio al cimitero

Tramonti, Costiera amalfitana. Non bastano le frane, come quella di Pucara, che vergognosamente sta tenendo interrotta la strada per Maiori, per cui chi di Tramonti vuole andare ad Amalfi deve passare per Ravello e i pendolari per Salerno devono passare a piedi per Pucara e dopo prendere la SITA. Questa sera anche un incendio al cimitero di Tramonti sul posto gli uomi della Protezione Civile “I Colibrì” , L’amministrazione è impegnata con la Rai per “Chi l’ha Visto”.