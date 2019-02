Tramonti-Maiori, riapertura a fasce orarie rinviata a domani: che confusione!

La riapertura a fasce orarie della Tramonti-Maiori a Pucara è stata rinviata per la giornata di domani. Si dovrà ancora attendere per l’apertura a senso unico alternato della SP2, considerando che l’ordinanza della Provincia di Salerno, prescriveva al Comune di Tramonti l’onere di attivarsi per apporre delle barriere in assenza dei parapetti, insieme alla disposizione di un impianto semaforico e del personale per il controllo del traffico: queste condizioni purtroppo oggi sono mancate, quindi si è scelto l’interdizione del traffico nel tratto di strada in questione, in attesa delle azioni da parte dell’Ente e degli Uffici Tecnici, con la ditta esecutrice dei lavori.

Una situazione kafkiana, visto che c’è stato un tavolo tecnico nei giorni scorsi con l’Ente sovracomunale mentre i lavori erano fermi. I cittadini oggi si sono riversati ad inviare messaggi sulla pagina Facebook del Comune di Tramonti per chiedere spiegazioni, che sono giunte puntualmente questa sera attraverso un post: “Vogliamo rispondere con un post a tutti i quesiti fatti su questa pagina. Il provvedimento delle fasce orarie (che andrà in vigore da domani, se non piove) è stato emanato dalla Provincia, in quanto ente proprietario della strada, come potete leggere nell’ordinanza che vi alleghiamo. Nel tavolo di concertazione con la Provincia, la Prefettura e il Genio Civile, avevamo chiesto il senso unico alternato, che non ci è stato accordato viste le considerazioni di tecnici e geologi accorsi in zona per numerosi sopralluoghi. Per il momento questo è un primo segnale di vicinanza ai cittadini, ma continueremo a far presenti le vostre esigenze agli organi preposti. I geologi stanno studiando senza sosta la soluzione migliore per porre fine al problema del costone. Ciò che dev’essere chiaro è che quello che stiamo vivendo è un momento di emergenza; non a caso nel Consiglio dello scorso 13 febbraio abbiamo chiesto lo stato di calamità. Nel frattempo, il semaforo in via Carbonaro resterà attivo, ma vi raccomandiamo di accedervi con cautela e, soprattutto, vetture piccole. Siamo tutti accomunati dalla stessa situazione, non vi lasceremo soli.”

Domani quindi si inizierà con il regime di senso unico alternato, regolato con impianto semaforico e per le seguenti fasce orarie: dalle 6 alle 9, dalle 13 alle 15 e dalle 16 alle 18. L’Ente comunale inoltre comunica che il transito sarà interdetto in caso di condizioni meteorologiche avverse.