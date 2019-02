Tramonti-Maiori, abolite le fasce orario: si transita fino alle 22. Ecco l’aggiornamento – ANTEPRIMA

Le fasce orario per il transito a senso alternato sulla Tramonti-Maiori sono state abolite. Ci sarà quindi un’unica fascia oraria dalle ore 6 alle ore 22, nel tratto riaperto parzialmente sulla SP2 in località Pucara, tra il km 18+000 e il km 19+000, con senso unico alternato. L’istituzione dell’unica fascia c’è stata con la rettifica odierna (ordinanza n.23 del 20 febbraio 2019) e l’integrazione dell’ordinanza n.21 del 14 febbraio.

Le disposizione entreranno quindi in vigore a partire dalle ore 15 di oggi, 21 febbraio. L’ente tende inoltre a precisare attraverso i propri canali di comunicazione ufficiali, che in caso di condizioni metereologiche e tecniche avverse non si potrà transitare nel tratto in questione. Una bella notizia per tutto il territorio di Tramonti e la Costiera Amalfitana, con l’obiettivo conseguito di comune accordo tra l’Amministrazione Provinciale, Prefettura, Genio Civile e la ditta incaricata dei lavori. In questi giorni gli abitanti del comune collinare costiero, sono stati messi a dura prova, dovendo a muoversi con altri percorsi anche durante le intemperie: una soluzione positiva soprattutto per tanti lavoratori diretti verso la Costiera e con grande piacere possiamo dire che la gente non è rimasta inascoltata.