Tramonti, Costiera amalfitana. Si lavora per liberare la strada e arrivare al senso unico alternato a Pucara, come già è successo cinque anni fa quasi nello stesso punto. Ma non mancano polemiche e malumori per un paese che pensa solo all’immagine, proprio qualche giorno fa arrivarono le telecamere della RAI per uno spot, ci dicono, invece di pensare a riparare le buche pensano all’immagine. Ma nessuno vuole parlare e non si sente alcuna reazione nonostante il voto si avvicini , visto che il mandato scade questa primavera. Intanto non si contano i danni per questa Mntiera della Costa d’ Amalfi , una risorsa enogastronomica della provincia di Salerno e della Campania, buona solo da mostrare al ristorante o in televisione..

di 12 Galleria fotografica Frane a Tramonti 1 febbraio 2019 foto Colibri