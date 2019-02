Tramonti, la Sita garantisce bus fino alla frana di Pucara: ecco gli orari

La Sita Sud garantirà delle corse a pochi passi dalla frana di Pucara. L’azienda di trasporto pubblico ha recepito positivamente le richieste fatte dal Comune di Tramonti, fino alla riapertura della frana, mettendo fine all’odissea di studenti e lavoratori pendolari: tanti sono stati i disagi per chi viaggia ogni giorno, costretti a trovare soluzioni di fortuna per raggiungere la pedonale, per raggiungere la frazione di Pucara nella parte isolata dalla strada provinciale interdetta. La Sita fa sapere che i mezzi destinati alle corse da e per Nocera, si attesteranno in Novella, mentre continueranno ad essere implementati i bus per Pucara, da Maiori e Amalfi. Qui di seguito riportiamo gli orari che entreranno in vigore a partire da domani mattina, fino alla riapertura della SP2.