Tramonti per la frana a Pucara strada ancora chiusa, domani in Provincia. Vergogna lo dicono i lettori e non Positanonews. Anzi i lettori della cittadina della Costiera amalfitana, un grande paese , cuore dei Monti Lattari e polmone verde della Costa d’ Amalfi, con grandi e straordinari imprenditori e cittadini. Pur essendo evidentemente “controllato” face book, dove si scagliano i fans dell’amministrazione Giordano in vista delle elezioni ( senza pensare che a noi non ci importa un fico secco delle elezioni, ndr ) , cominciano ad apparire commenti critici , a dir poco, anzi sono anche abbastanza pensati e accusatori, sulla stessa pagina ufficiale face book del Comune di Tramonti che avvisa, come anticipato ieri da Positanonews, che oggi c’è stato il sopralluogo, ma la strada è ancora chiusa.

La Provincia di Salerno, dopo svariati sopralluoghi eseguiti in questi giorni da tecnici interni e geologi, ha convocato una riunione per domattina, 12 febbraio, a Palazzo Sant’Agostino, per valutare l’eventuale riapertura della strada a senso unico alternato regolato con impianto semaforico.

Saranno presenti il Genio Civile, la Ditta “Cardine”, il Comune di Tramonti, nonché tecnici esperti del settore.

Senza nessuna polemica e fermo restando che per noi Tramonti è uno dei paesi più belli e civili che ci sia , una situazione del genere sarebbe vergognosa anche per Positano, Ravello, Praiano, Sorrento o Capri paesi di cui ci occupiamo da 14 anni e non abbiamo lesinato la parola vegogna per situazioni che secondo noi non sono normali e inaccettabili. Speriamo tutti bene e faremo pressioni per i nostri lettori affinchè la strada si apra