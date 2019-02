Tramonti. Intervento dei Vigili del Fuoco per la rimozione di un albero pericolante a poca distanza dal punto della frana

Tramonti. Ancora disagi per la circolazione, ma questa volta a causarli non è la frana verificatasi giorni fa. A poca distanza dal punto interessato dall’evento franoso, nei pressi dell’area di manovra degli autobus della Sita, i Vigili del Fuoco di Maiori sono intervenuti per tagliare un albero pericolante che metteva a repentaglio la sicurezza di chi percorreva la strada provinciale 2 che collega Tramonti a Maiori. Il lavoro dei Vigili è stato supportato anche dal personale che si interessa del disboscamento e, per poter operare in tutta sicurezza, è stato necessario chiudere momentaneamente il tratto stradale alla circolazione.