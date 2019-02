Tramonti, Costiera Amalfitana. Il paese collinare della Divina continua ad essere martoriato dalle emergenze, quest’oggi un nuovo incendio, di vaste proporzioni, è divampato in località Cesarano. Attualmente non si conoscono le cause che hanno scaturito le fiamme, che hanno distrutto diversi ettari di macchia mediterranea, fatto sta che sul posto sono intervenuti celermente i volontari della Pubblica Assistenza “I Colibrì”. In queste ore mentre scrivo c’è anche il supporto di un elicottero per lo spegnimento delle fiamme, ed inoltre sono stati mobilitati anche i Vigili del Fuoco della vicina stazione di Maiori. Un altro incendio ha colpito Tramonti proprio nelle immediate vicinanze in cui gli ultimi roghi hanno colpito il Colle di Santa Maria, la scorsa settimana. Seguiranno aggiornamenti. Le fiamme sono state domate grazie al lavoro della P.a. “I Colibrì” e all’intervento dell’elicottero.

di 6 Galleria fotografica Tramonti, nuovo incendio a Cesarano