Tramonti, il paese collinare della Costiera Amalfitana, sta soffrendo sotto le impetuosi piogge che hanno provocato danni ovunque. Tra il Valico di Chiunzi e Corbara si procede a senso unico alternato (in un punto dove ci sono stati degli smottamenti), mentre Pucara attende di essere liberata dal fango e i detriti venuti giù da monte, ma molti altri eventi hanno interessato l’intero territorio, con crolli di mulattiere o macere prospicienti le strade comunali interne.

I crolli di macere si contano ovunque e di svariate dimensioni, Amalfi Notizie segnala che nella frazione Polvica una macchina è stata investita da pietre di un muro a secco. Tremenda invece è la situazione a Paterno, precisamente frazione Sant’Elia, in località Carbonaro dove il fango è venuto giù sull’intera mulattiera: i danni in quest’area sono stati documentati dalla P.a. “I Colibrì”, con sei volontari della Protezione Civile che sta operando ininterrottamente dalle prime luci dell’alba. Intanto dopo la chiusura delle scuole ordinate dal sindaco e la convocazione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale), dato anche il prorogarsi dell’emergenza, c’è stato il rinvio a data da destinarsi della Premiazione dell’annuale concorso presepiale, programmato per domani nella casa comunale.

di 5 Galleria fotografica Tramonti, travolta mulattiera in località Carbonaro









Piogge incessanti hanno mostrato il volto fragile di un territorio difficile, come quello Costiero e di Tramonti. Latitano la prevenzione e regna l’incuria in alcuni contesti, e purtroppo i danni poi si contano dopo, quando la terra viene giù sotto l’insostenibile peso della pioggia e la potenza delle acque, spesso mal regimentate. La grande sconfitta è proprio vedere giù tutte quelle macere, proprio a pochi mesi dalla proclamazione a patrimonio dell’Umanità da parte dell’Unesco come baluardo di integrità ambientale e prevenzione di eventi idrogeologici.