Tramonti, frana Pucara. Domani sopralluogo della Provincia, si spera nel senso unico alternato.

Tramonti, Costiera Amalfitana dopo 10 giorni di chiusura della strada per Maiori e la Costa d’Amalfi a Pucara domani la provincia di Salerno dovrebbe dire qualcosa dopo sopralluogo fissato per le 11, se sarà possibile autorizzare senso unico alternato. Grande lavoro dei volontari del Colibrì che han triturato la vegetazione per evitare di incendiarla ora è solo corsa contro il tempo sperando che non si ripeta di nuovo come cinque anni fa. Ora i disagi che stanno affrontando i pendolari sono enormi, studenti minorenni costretti ad andare a piedi per raggiungere la SITA dall’altro versante. Ovviamente una situazione che non vogliamo più definire di cui non hanno colpa gli abitanti di Tramonti, bensì chi si sarebbe dovuto occupare della prevenzione e sicurezza di essi. Domani saremo sul posto per informarvi della riapertura, cosa di cui saremo tutti felici perchè sarà possibile andare nel polmone verde costiero fra i più belli e ricchi di prodotti enogastronomici di qualità della Campania. Appena sarà riaperta la strada lo comunicheremo anche con i nostri social network. Quindi si è finalmente verso la fine di un incubo, se non domani , probabilmente durante la settimana.