Tramonti, Costiera amalfitana . Festa grande per La scuderia Tramonti Corse capitanata da Pietro Giordano ha festeggiato questa sera presso il ristorante Valico di Chiunzi i successi nei vari campionati per categoria in cui sono sono stati impegnati alcuni dei suoi piloti.

A cominciare dal tramontano Pasquale Coppola che ha vinto il titolo di campione italiano 2018 nella categoria Bicilindriche Pista.

Tra i successi conseguiti dalla scuderia della Costiera Amalfitana quello di Gianni Loffredo, campione italiano 2018 Racing Stars Plus; Raffaele Lo Schiavo, campione italiano 2018 Prod Serie, Carmine Trancredi primo di classe 2018 gruppo E2 SH3000.

A questi si aggiunge anche il secondo posto conseguito da Cosimo Rea nel gruppo CN2000. Il pilota della Tramonti Corse si è lauerato vice campione per questa categoria