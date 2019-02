Tramonti, Costiera amalfitana. Si lavora ora giorno e notte per liberare la strada della provincia di Salerno a Pucara per ripristinare il collegamento fra i comuni di Tramonti e Maiori. Abbiamo scritto che cinque anni fa capitò la stessa cosa, da qui la nostra giusta rilfessione ch parlavamo di Vergonga, i volontari del gruppo di Protezione Civile “I Colibrì” che anche col buio separano i residui vegetali dal fango che contrariamente non sarebbe accettato in discarica. E per evitare roghi, nel rispetto dell’ambiente, si provvede alla loro tritatura. Stando alle prime stime i lavori, giunti a buon punto, dovrebbero proseguire almeno per il prossimo fine settimana. Non si esclude, però, la riapertura dell’arteria a tempo alternato già dai prossimi giorni.