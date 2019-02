Tramonti, congedo per il comandante dei Carabinieri Forestali Pietro Prezioso

Ieri, nel giorno del suo 60esimo compleanno, il Comandante dei Carabinieri Forestali Pietro Prezioso, è stato collocato in congedo. Luogotenente Carica Speciale 1° nella Graduatoria Nazionale del reparto di Polizia Agro-Alimentare e Forestale dei Carabinieri, in servizio da 40 anni, Prezioso è originario di Monteforte Irpino: nato nel 1959, ha iniziato la sua carriera a Cittaducale, in provincia di Rieti, il 15 novembre 1979, dopo essere stato congedato come Bersagliere, corpo con cui ha effettuato la leva obbligatoria a Pordenone.

Dopo la formazione di agente nella Scuola del Corpo Forestale, nel giugno 1980 è stato nel Comando Provinciale della Forestale di Torino per cinque anni, prima di tornare a Cittaducale per prendere parte al corso di allievi sottufficiali. Pietro Prezioso farà ritorno poi al comando nel capoluogo piemontese come Vice-Comandante: nel 1988 viene elevato a Comandante.

Nell’anno successivo, da Torino sarà trasferito a San Giovanni a Piro, in provincia di Salerno, fino al 1991 quando sarà trasferito al Comando della Stazione di Amalfi e successivamente a quella di Tramonti, reggendo il Comando sull’intero territorio della Costiera Amalfitana fino a ieri. Il 5 febbraio 2019, si conclude con onorato servizio la carriera di Pietro Prezioso, persona cordiale che con grande abnegazione ha dedicato la propria carriera alla difesa della natura e del territorio, cercando sempre la collaborazione di colleghi e cittadini. Auguri al Comandante Pietro Prezioso da tutta la Redazione di Positanonews, per l’attività svolta in questi anni sul difficile territorio della Costiera Amalfitana.