Tramonti, il Comune consegna il Centro polifunzionale di Pietre: inaugurazione pre-elettorale?

Mancano pochi mesi alle elezioni amministrative a Tramonti e la situazione inizia a farsi interessante nella montiera della Costiera Amalfitana, in un quadro politico non ancora definito. L’amministrazione di Antonio Giordano taglierà il nastro del Centro polifunzionale di Pietre, con un inaugurazione in pompa magna dal sapore pre-elettorale. Nell’evento previsto per sabato 9 febbraio (ore 10.30), si consegnerà alla popolazione una struttura che sarà centro sportivo polifunzionale (con campi da calcio a 5, basket e pallavolo, spogliatoi, locali di primo soccorso, deposito attrezzi, uffici amministrativi, bagni, bar e tribune) e di area di prima accoglienza della popolazione in caso di calamità. I lavori dell’opera costata 750mila euro sono terminati nel 2017, ma si è pensato bene di “battezzarla” solo ora, in un paese che frana e si fa la conta degli smottamenti sul territorio: qualcuno forse dirà che l’evento era già programmato e gli inviti già recapitati, ma non riusciamo a comprendere perché fare questa inaugurazione proprio ora, con l’interruzione della strada provinciale a Pucara e in un comune che reclama lo stato di calamità naturale.