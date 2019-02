Tramonti. Ci lascia Andrea Bove, deceduto mentre era a Bergamo. La salma rientrerà domani nel paese della costiera amalfitana

Tramonti piange la scomparsa di Andrea Bove, venuto a mancare questa notte nell’ospedale di Bergamo, dove si era ricoverato per sottoporsi a dei normali accertamenti. Andrea Bove aveva 84 anni e raggiunge la moglie Immacolata, deceduta lo scorso agosto. Lascia nel dolore i figli Lucia, Luca, Generoso, Antonietta e Maurizio, oltre a tutte le persone che lo hanno amato in questa vita. La salma giungerà domani a Tramonti dove mercoledì saranno celebrati i funerali. La redazione si stringe alla famiglia in questo momento di dolore ed esprime le più sincere condoglianze.