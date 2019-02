Tramonti, auto danneggiate in sosta: ecco cosa è successo

Due auto sono state danneggiate mentre erano in sosta, a Tramonti. I fatti sono avvenuti nella stessa frazione durante il mese scorso, ed in entrambi i casi con le stesse modalità: i proprietari delle vetture hanno infatti trovato i parabrezza sfondati, con i vetri infranti. Un alone di mistero circonda questi atti “vandalici”, che si suppone siano mossi da rivalse personali.