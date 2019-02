Tramonti e Agerola in trappola per le frane. Un San Valentino da dimenticare. Mentre tutti festeggiano in Costiera amalfitana noi di Positanonews pensiamo anche ai due paesi si trovano da due settimane con le strade principali chiuse. Tramonti, sul versante della provincia di Salerno, con la strada per Maiori chiusa, con studenti e pendolari costretti ad andare a piedi per un tratto. Identica situazione dall’altro versante, nella provincia di Napoli, da Agerola a Castellammare di Stabia, gli studenti costretti ad andare a piedi per Pimonte. Dalla Costa d’ Amalfi a quella di Sorrento, due splendide località della Campania in difficoltà per l’incuria e l’ignavia di enti sovraordinati. Vittime di provincia e Città Metropolitana che fanno più danni del dissesto idrogeologico. Per Agerola si tratta di fare il giro del mondo, da Amalfi per Praiano e Positano per andare a Castellammare, o prendere il Valico di Chiunzi , per Ravello, perchè a Maiori è chiusa, strada, quella per Ravello, che percorrono anche da Tramonti per raggiungere la S.S. 163, che , ricordiamolo, è ufficialmente chiusa perchè a rischio frane. Sembra un articolo di Lercio, ma non è Lercio…come dicono gli amici della nota rivista online satiriche, non siamo su scherzi a parte, siamo in Costiera , è questa l’ Italia che non ci piace!