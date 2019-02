Tramonti, abusi in famiglia: il Pm vuole ascoltare la minore

Ci sono nuovi sviluppi su questo brutto caso di abusi in Costiera Amalfitana. Ieri Salerno Notizie ha infatti riportato che la Procura salernitana ha chiedo l’incidente probatorio per la minore di Tramonti: infatti è proprio qui che si concentra l’inchiesta, fatta di violenza e degrado, che si è evoluta dal reato di maltrattamenti, segnalato agli assistenti sociali nel 2017.

La bambina di 5 anni, che avrebbe subito abusi sessuali da parte del padre, dalla madre, poi dal fratellastro e dalla cognata, avrebbe poi raccontato di questa terribile vicenda ad una vicina di casa che lanciò l’allarme. La vittima sarebbe stata costretta a vivere in uno stato di abbandono quotidiano, morale e materiale.

Dopo aver subito vessazioni, la piccola come punizione sarebbe stata obbligata ad accudire la sorellina più piccola e a fare le pulizie di casa. La procura vuole ora sentirla per assumere le prove sui presunti abusi in ambito familiare, prima di un quasi certo dibattimento nei confronti dei quattro indagati.