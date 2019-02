Tramonti , Costiera amalfitana . Torniamo alla cronaca senza perdere di vista la storia . Ora cominciano i lavori per liberare la strada , continuiamo l’aggiornamento in tempo reale e , appena la strada sarà libera, vi avvertiremo , come facciamo da 14 anni , anche sui social network. Per la storia, e per le conseguenti riflessioni su cosa ha fatto la politica e che fine hanno fatto i lavori svolti , in questi anni, lasciamo parlare le foto ed i video. Si sa, i denigratori sono in agguato, diranno che diciamo sciocchezze noi di Positanonews, mentre gli altri giornali che parlano bene dei politici sono belli e bravi, ma se possiamo sbagliare noi, le foto ed i video sono dei documenti inoppugnabili. Guardate le fotogallery e videogallery di oggi e cinque anni fa…

CRONACA VENTI FRANE E CASE EVACUATE

di 5 Galleria fotografica Tramonti, dopo 4 anni la frana sempre nello stesso punto.









Sono almeno una ventina, oltre alla grossa frana di Pucara, gli smottamenti registrati nel comune di Tramonti dopo le abbondanti piogge che hanno determinato non solo l’interruzione della Sp2 e di alcune strade interne, ma anche la chiusura delle scuole per due giorni

Alcuni degli smottamenti sono stati risolti grazie all’impegno dei nuclei di protezione civile, dei volontari del Colibrì e di alcune ditte locali. Tanti anche gli allagamenti di abitazioni e di terreni a causa della pioggia.

Sempre a Tramonti, nella frazione di Pietre, i vigili del fuoco del distaccamento di Nocera Inferiore, intervenuti dopo la richiesta di soccorso (i colleghi del distaccamento di maiori erano bloccati dalla frana a Pucara), hanno disposto insieme con l’ufficio tecnico di Tramonti l’evacuazione di un nucleo familiare in seguito a uno smottamento causato da ruscellamento di acqua a quanto pare venuto giù da una strada comunale.

LAVORI PER LIBERARE LA STRADA

Questa mattina sono cominciati i lavori dopo lo smottamento di terreni a Pucara che hanno invaso la careggiata della Strada Provinciale 2, interrompendo i collegamenti fra Tramonti e Maiori. A intervenire la ditta incaricata dal Genio Civile di Salerno che cercherà di fare, come cinque anni fa, uno sgombero per poi attivare il senso unico alternato , sempre come cinque anni fa . Parapetti travolti e terrazzamenti distrutti, come cinque anni fa. Come cinque anni fa annunceremo l’apertura della strada e come cinque anni fa chiederanno i fondi per soldi per lavori che, come cinque anni fa, qualcuno intascherà e la politica starà a guardare e verrà elogiata per come sono stati veloci , come cinque anni fa…